طنجة.. إتلاف جدارية لمصورة فوتوغرافية على واجهة “تكنوبارك”

2021-06-24 / 6:11 مساءً
0
هبة بريس - مكتب طنجة

أثار إتلاف جدارية للفنان الطنجاوي “معاد أبو الهنا” من على واجهة مؤسسة “تكنوبارك” بالقرب من ساحة الأمم، جدلا بين المهتمين بمدينة طنجة بسبب دوافع الاجراء الذي اعتبروه استهدافا لحرية الابداع.

ورغم إكمال رسم صورة “كرافيتي” من واجهة “تكنوبارك” منذ مساء أمس الأربعاء، فقد تفاجأ متتبعون للشأن الثقافي بالمدينة بازالتها صباح اليوم الخميس، لاسباب مرتبطة بغياب الترخيص اللازم لرسم الجدارية التي اعتلت واجهة مركب “تكنوبارك” وسط مدينة طنجة.

ويتعلق الأمر بصورة تكرم الفنانة الفوتوغرافية “ليلى العلوي” التي فارقت الحياة في هجوم إرهابي ببوركينا فاصو قبل 5 سنوات.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of مغاربة أمريكا يتفاجؤون بإلغاء حجوزات الطيران و “لارام” تبرئ نفسها

مغاربة أمريكا يتفاجؤون بإلغاء حجوزات الطيران و “لارام” تبرئ…

2021-06-24 / 4:48 مساءً
Photo of 11 وفاة و484 إصابة جديدة بكورونا خلال الـ24 ساعة الماضية

11 وفاة و484 إصابة جديدة بكورونا خلال الـ24 ساعة…

2021-06-24 / 4:25 مساءً
Photo of تارودانت : بعد أسبوع من زيارة وهبي أربعة إستقالات من جماعة توبقال

تارودانت : بعد أسبوع من زيارة وهبي أربعة إستقالات…

2021-06-24 / 4:01 مساءً
Photo of ”عبد النباوي“ يحث قضاته على الإلتزام بالمبادئ الأخلاقية التسعة

”عبد النباوي“ يحث قضاته على الإلتزام بالمبادئ الأخلاقية التسعة

2021-06-24 / 3:16 مساءً
Photo of منع عشرات المغاربة من مغادرة الوطن للسياحة بسبب “رخصة السلطات”

منع عشرات المغاربة من مغادرة الوطن للسياحة بسبب “رخصة…

2021-06-24 / 2:48 مساءً
Photo of مجلس عبد النباوي“ يُبرئ ”قضاة الرأي“ ويتجه لطي الملف

مجلس عبد النباوي“ يُبرئ ”قضاة الرأي“ ويتجه لطي الملف

2021-06-24 / 2:06 مساءً
Photo of السماح للمقاهي بنقل المباريات ينعش القطاع و يعيد الأمل للمهنيين

السماح للمقاهي بنقل المباريات ينعش القطاع و يعيد الأمل…

2021-06-24 / 1:55 مساءً
Photo of باحث .. متحور دلتا يطرح تحديات لتجنب انتشاره بالمغرب

باحث .. متحور دلتا يطرح تحديات لتجنب انتشاره بالمغرب

2021-06-24 / 1:07 مساءً
Photo of أكادير : بلوكاج في حركة السير بالشوارع المؤدية للشريط الساحلي

أكادير : بلوكاج في حركة السير بالشوارع المؤدية للشريط…

2021-06-24 / 12:58 مساءً
Photo of الارتباك يسود عددا من مراكز التلقيح بالبيضاء بسبب المواعيد المؤجلة

الارتباك يسود عددا من مراكز التلقيح بالبيضاء بسبب المواعيد…

2021-06-24 / 12:14 مساءً

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق