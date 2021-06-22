تزامنا و عيد الأب ... أنس الباز يوجه رسالة مؤثرة لوالده الراحل

نجلاء مزيان: هبة بريس

وجه نجم سلمات ابو البنات أنس الباز رسالة مؤثرة لوالده الراحل،عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات “انستغرام”.

و قام الباز بنشر صورة له من كواليس تصوير فيلم “Born Out “ مرفوقة بالتعليق التالي :”البارح كان خصني نبوسطي تصويرة معاك بمناسبة عيد الاباء ابابا و مدرتهاش، ما تصورش الفراغ لي خليتي ابابا فاش مشيتي”.

و أضاف:” توحشت المعاودة معاك و الجو لي كنت كنعيشو بجنبك، الضحكة ما كانتش كتخطيك الله يرحمك و يوسع عليك. الله يصبرني.. كنبغيك ا بابا العزيز! ما تصورش بشحال! الله يسكنك في فسيح جناته! انا لله و انا اليه راجعون”.

و الجدير بالذكر أن والد الفنان المغربي غادر إلى دار البقاء منتصف شهر أبريل الماضي، وذلك بعد وفاة حفيدته و نجلة أنس الباز بأشهر قليلة.

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