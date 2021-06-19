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الرصاص يلعلع بسلا لتوقيف شخص أحدث فوضى بالشارع وهدد الأمن بسكين

2021-06-19 / 10:21 صباحًا
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هبة بريس - سلا

اضطر موظف شرطة يعمل بفرقة مكافحة العصابات بالأمن الإقليمي بمدينة سلا لاستعمال سلاحه الوظيفي، في الساعات الأولى من فجر اليوم السبت، وذلك في تدخل أمني لتوقيف شخص من ذوي السوابق القضائية العديدة، كان في حالة اندفاع قوية بسبب تعاطي الأقراص المهلوسة وعرّض سلامة المواطنين وعناصر الشرطة لتهديد جدي وخطير باستعمال السلاح الأبيض.

وأوضح بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أن دورية الشرطة كانت قد تدخلت لتوقيف المشتبه فيه، الذي كان يحدث الفوضى بالشارع العام نتيجة حالة التخدير، وتورط في تعريض أحد الأشخاص للتهديد بواسطة السلاح الأبيض بحي سيدي موسى، قبل أن يعمد لمواجهة عناصر الأمن بمقاومة عنيفة باستعمال سكين، اضطر معها موظف الشرطة لاستعمال سلاحه الوظيفي وإطلاق رصاصة تحذيرية في مستهل التدخل، قبل أن تصيب الرصاصة الثانية المعني بالأمر على مستوى الفخد بعد رفضه الامتثال.

وأضاف المصدر ذاته أن هذا الاستعمال الاضطراري للسلاح الوظيفي مكن من ضبط المشتبه فيه وتحييد الخطر الناتج عنه، قبل أن يتم الاحتفاظ به رهن المراقبة الطبية بالمستشفى المحلي لتلقي العلاجات الضرورية، في انتظار إخضاعه للبحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، للكشف عن جميع ظروف وملابسات وخلفيات هذه القضية.

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