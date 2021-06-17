دراسة: دواء التهاب المفاصل يحقق نتائج مبشرة في علاج مرضى كورونا

هبة بريس - وكالات

كشفت تجربة سريرية، أن دواء “توفاسيتينيب” الذي يستخدم في علاج التهاب المفاصل، سجل نتائج واعدة في معالجة مصابين بأعراض حادة لمرض كوفيد-19.

وشملت التجربة السريرية التي نشرت نتائجها مجلة “نيو إنغلاند جورنال أوف مديسين”، مشاركة 289 شخصا، كانوا يتعالجون في مستشفيات في 15 موقعا مختلفا بالبرازيل، بسبب إصابتهم بأعراض حادة لكوفيد-19.

وأُعطي نصف هؤلاء المرضى عقار “توفاسيتينيب” (حبتان من عيار 10 ملغ يوميا)، إلى جانب الرعاية الصحية التقليدية، بينما أعطي النصف الآخر دواء وهميا مع نفس الرعاية الصحية.

وبعد 28 يوما تبيّن أن 18 في المئة من أفراد المجموعة التي تلقت الدواء أصيبوا بفشل تنفسي (يتطلب على سبيل المثال تنبيبهم أو وصلهم إلى جهاز تنفس صناعي) أو ماتوا، مقارنة بـ 29 في المئة من أفراد مجموعة العلاج الوهمي.

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