بعد صراع مع المرض.. وفاة المخرج المغربي شكيب بن عمر

2021-06-17 / 10:00 صباحًا
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هبة بريس

انتقل إلى عفو الله، صباح اليوم الخميس بالرباط، المخرج المغربي، شكيب بن عمر، عن سن 72 عاما، بعد صراع طويل مع المرض، حسب ما علم لدى أسرته.

ويعتبر الراحل شكيب بن عمر من أوائل المخرجين الذين ولجوا عالم الدراما التلفزيونية بالمغرب أواسط عقد السبيعنيات.

وقد أنجز المخرج الراحل، وهو خريج المعهد الوطني للسمعي البصري بباريس في 1971، سنة التحاقه بالتلفزيون المغربي كمخرج، ما يفوق 12 مسلسلا، وكان آخر أعماله « خيوط العنكبوت » سنة 2014.

وكان الراحل أول مغربي يتوج بجائزة أحسن مخرج في مهرجان التلفزيون بالقاهرة سنة 1998 عن مسلسله « ذئاب في دائرة ».

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