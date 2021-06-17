طقس الخميس.. قطرات مطرية متوقعة بعدد من المناطق

هبة بريس

تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية، بالنسبة ليوم الخميس، تشكل سحب منخفضة كثيفة على السهول الشمالية والوسطى للمحيط الأطلسي، وستكون مرفوقة ببعض القطرات من الأمطار الخفيفة خلال الصباح والليل.

وستكون الأجواء غائمة جزئيا مع نزول أمطار ضعيفة فوق كل من الشمال-الغربي للبلاد، الريف، الواجهة المتوسطية والسايس، فضلا عن مرور سحب أخرى محملة بقطرات مطرية ضعيفة خلال الليل فوق مرتفعات الأطلس الكبير.

عدا ذلك، ستكون السماء صافية إلى قليلة السحب بباقي جهات المملكة، مع هبوب زوابع رملية بكل من الجنوب-الشرقي للبلاد، جنوب المنطقة الشرقية وداخل الأقاليم الجنوبية للمملكة.

وستهب الرياح قوية نوعا ما من الجنوب-الغربي بجنوب المنطقة الشرقية، ومعتدلة القوة من الجنوب أو من الغرب أحيانا بالجنوب-الشرقي للبلاد وبمنطقة طنجة، ومن الشمال وأحيانا من الغرب بجنوب ووسط البلاد، وضعيفة إلى معتدلة القوة من الشمال أو من الغرب أحيانا بباقي المناطق.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 08 و14 درجة بالمرتفعات، وما بين 24 و30 درجة بالجنوب الشرقي وبجنوب الأقاليم الصحراوية، وما بين 15 و22 درجة بباقي المناطق.

وستتأرجح درجات الحرارة العليا ما بين 20 و26 درجة بالمرتفعات وبالسواحل، وما بين 24 و30 درجة بهضاب الفوسفاط ووالماس، وسهول المحيط الأطلسي، السايس وشمال المنطقة الشرقية، وما بين 27 و34 درجة فيما تبقى من المناطق الشرقية، السهول الداخلية، السفوح الجنوبية-الشرقية وشمال الأقاليم الجنوبية، وما بين 34 و40 درجة بالجنوب-الشرقي للبلاد وبأقصى جنوب المملكة.

وسيكون البحر قليل الهيجان إلى هائج بالواجهة المتوسطية، وقليل الهيجان بمنطقة البوغاز، وقليل الهيجان إلى هائج على طول الساحل الأطلسي.

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