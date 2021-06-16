غرق مشجع تطواني في محاولة للهجرة الى سبتة المحتلة

هبة بريس- مكتب طنجة

لقي مشجع لنادي المغرب التطواني لكرة القدم، مصرعه في عرض البحر أثناء محاولته للهجرة بطريقة غير شرعية الى سبتة المحتلة، بحسب ماأفاد به الفصيل المشجع للماط.

ونعى فصيل “ماطادوريس” عضو المجموعة الذي يسمى “محمّد علي” بتأثر وحزن وأسى بالغ، حيث قال : “ببالغ الحزن والأسى، وبقلوب مُلِئت حُزناً، تلقينا خبر وفاة أحد أعضاء المجموعة المنتمي لفرع الفنيدق”.

وأضاف: “لقد وافته المنية غرقاً في البحر، وهو في اتجاه مدينة سبتة المحتلة بحثاً عن عيشٍ كريم، وفارا من المذلة شأنه شأن العديد من شباب المدينة”.

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