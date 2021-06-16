غرق مشجع تطواني في محاولة للهجرة الى سبتة المحتلة

2021-06-16 / 10:09 مساءً
0
هبة بريس- مكتب طنجة

لقي مشجع لنادي المغرب التطواني لكرة القدم، مصرعه في عرض البحر أثناء محاولته للهجرة بطريقة غير شرعية الى سبتة المحتلة، بحسب ماأفاد به الفصيل المشجع للماط.

ونعى فصيل “ماطادوريس” عضو المجموعة الذي يسمى “محمّد علي” بتأثر وحزن وأسى بالغ، حيث قال : “ببالغ الحزن والأسى، وبقلوب مُلِئت حُزناً، تلقينا خبر وفاة أحد أعضاء المجموعة المنتمي لفرع الفنيدق”.

وأضاف: “لقد وافته المنية غرقاً في البحر، وهو في اتجاه مدينة سبتة المحتلة بحثاً عن عيشٍ كريم، وفارا من المذلة شأنه شأن العديد من شباب المدينة”.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of راموس يغادر نادي ريال مدريد بعد 16 عاما قضاها بين أسواره

راموس يغادر نادي ريال مدريد بعد 16 عاما قضاها…

2021-06-16 / 9:42 مساءً
Photo of ياسين بونو يتلقى عروضا من الدوري الإنجليزي الممتاز

ياسين بونو يتلقى عروضا من الدوري الإنجليزي الممتاز

2021-06-16 / 3:29 مساءً
Photo of بطولة الترياثلون… المنتخب المغربي ينفرد بالرتبة الأولى عربيا وإفريقيا

بطولة الترياثلون… المنتخب المغربي ينفرد بالرتبة الأولى عربيا وإفريقيا

2021-06-15 / 2:22 مساءً
Photo of لجنة جامعية تزور ملعب القنيطرة وترخص باستقبال مباريات العساكر به

لجنة جامعية تزور ملعب القنيطرة وترخص باستقبال مباريات العساكر…

2021-06-14 / 6:39 مساءً
Photo of الفوز على غانا وبوركينافاسو يمنح أسود الأطلس فرصة الارتقاء في التصنيف العالمي

الفوز على غانا وبوركينافاسو يمنح أسود الأطلس فرصة الارتقاء…

2021-06-14 / 4:00 مساءً
Photo of ميسي : أخاف أن أُصاب بفيروس كورونا

ميسي : أخاف أن أُصاب بفيروس كورونا

2021-06-14 / 10:51 صباحًا
Photo of البطولة الاحترافية.. الوداد الرياضي يعزز مركزه في الصدارة بفوزه على حسنية أكادير

البطولة الاحترافية.. الوداد الرياضي يعزز مركزه في الصدارة بفوزه…

2021-06-13 / 9:54 مساءً
Photo of دجوكوفيتش بطلا لـ”رولان غاروس2021

دجوكوفيتش بطلا لـ”رولان غاروس2021

2021-06-13 / 7:45 مساءً
Photo of بطولة باريس للكراطي.. المغربية ابتسام سادني تحرز ذهبية وزن أقل من 61 كلغ تباري و تتأهل إلى أولمبياد طوكيو

بطولة باريس للكراطي.. المغربية ابتسام سادني تحرز ذهبية وزن…

2021-06-13 / 2:48 مساءً
Photo of الاتحاد الدنماركي يكشف آخر تطورات حالة إريكسن

الاتحاد الدنماركي يكشف آخر تطورات حالة إريكسن

2021-06-13 / 10:53 صباحًا

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق