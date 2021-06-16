طنجة.. توقيف مروج كوكايين

هبة بريس- مكتب طنجة

في اطار المجهودات المبذولة في محاربة الاتجار في المخدرات بشتى أنواعها تمكنت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية مساء أمس الاثنين من توقيف شخصين، وذلك للاشتباه في تورطهما في قضية تتعلق بالحيازة والاتجار في المخدرات القوية من نوع كوكايين.

وقد جرى توقيف المعنيين بالامر احدهما من ذوي السوابق العدلية و يبلغان من العمر ( 23-34 سنة )

على مستوى شارع (مولاي اسماعيل) متن سيارة نفعية في حالة تلبس بترويج المخدرات .

حيث أسفرت عملية التفتيش بداخل السيارة عن حجز ما مجموعه 33 لفافة من مخدر الكوكايين، فضلا عن مبلغ مالي متحصل من عائدات الاتجار في هذا النشاط الإجرامي بالاضافة الى هواتف نقالة .

وتم الاحتفاظ بهما تحت تدبير الحراسة النظرية رهن البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع المتورطين المفترضين في هذه القضية.

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