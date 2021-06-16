طنجة.. توقيف مروج كوكايين

2021-06-16 / 8:34 مساءً
0
هبة بريس- مكتب طنجة

في اطار المجهودات المبذولة في محاربة الاتجار في المخدرات بشتى أنواعها تمكنت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية مساء أمس الاثنين من توقيف شخصين، وذلك للاشتباه في تورطهما في قضية تتعلق بالحيازة والاتجار في المخدرات القوية من نوع كوكايين.

وقد جرى توقيف المعنيين بالامر احدهما من ذوي السوابق العدلية و يبلغان من العمر ( 23-34 سنة )
على مستوى شارع (مولاي اسماعيل) متن سيارة نفعية في حالة تلبس بترويج المخدرات .

حيث أسفرت عملية التفتيش بداخل السيارة عن حجز ما مجموعه 33 لفافة من مخدر الكوكايين، فضلا عن مبلغ مالي متحصل من عائدات الاتجار في هذا النشاط الإجرامي بالاضافة الى هواتف نقالة .

وتم الاحتفاظ بهما تحت تدبير الحراسة النظرية رهن البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع المتورطين المفترضين في هذه القضية.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of “الأسد الإفريقي 2021”.. وفد عسكري مغربي أمريكي يزور المستشفى الميداني قرب تافراوت

“الأسد الإفريقي 2021”.. وفد عسكري مغربي أمريكي يزور المستشفى…

2021-06-16 / 10:26 مساءً
Photo of الجالية تحتج بمطار البيضاء.. ومصدر: السلطات ستتعامل بحزم لتطبيق الإجراءات الاحترازية

الجالية تحتج بمطار البيضاء.. ومصدر: السلطات ستتعامل بحزم لتطبيق…

2021-06-16 / 8:22 مساءً
Photo of الناشط “اعمراشا” يطالب السلطات بمنع زيارة اسماعيل هنية للمغرب

الناشط “اعمراشا” يطالب السلطات بمنع زيارة اسماعيل هنية للمغرب

2021-06-16 / 6:51 مساءً
Photo of ميناء طنجة المتوسط يستقبل عاملات الفراولة بالحقول الاسبانية

ميناء طنجة المتوسط يستقبل عاملات الفراولة بالحقول الاسبانية

2021-06-16 / 6:07 مساءً
Photo of خلال 24 ساعة.. تسجيل 500 إصابة و4 وفيات بكورونا

خلال 24 ساعة.. تسجيل 500 إصابة و4 وفيات بكورونا

2021-06-16 / 5:04 مساءً
Photo of الONCF يطلق عرضا خاصا للترحيب بالمغاربة المقيمين بالخارج

الONCF يطلق عرضا خاصا للترحيب بالمغاربة المقيمين بالخارج

2021-06-16 / 12:40 مساءً
Photo of نشرة خاصة: زخات رعدية قوية الأربعاء وغدا الخميس بعدد من المناطق

نشرة خاصة: زخات رعدية قوية الأربعاء وغدا الخميس بعدد…

2021-06-16 / 11:39 صباحًا
Photo of الحموشي يؤشر على تعيينات جديدة بمناصب المسؤولية

الحموشي يؤشر على تعيينات جديدة بمناصب المسؤولية

2021-06-16 / 10:10 صباحًا
Photo of طقس الاربعاء.. قطرات مطرية متوقعة بعدد من مناطق المملكة

طقس الاربعاء.. قطرات مطرية متوقعة بعدد من مناطق المملكة

2021-06-16 / 7:00 صباحًا
Photo of حجز أزيد من 470 تذكرة بالخطوط الملكية في ظرف يومين

حجز أزيد من 470 تذكرة بالخطوط الملكية في ظرف…

2021-06-15 / 11:20 مساءً

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق