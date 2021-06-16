إسواتيني تجدد دعمها لمبادرة الحكم الذاتي

هبة بريس-

أكدت مملكة إسواتيني أمام لجنة الأمم المتحدة الـ 24 دعمها للمبادرة المغربية للحكم الذاتي باعتبارها “حلا توافقيا” للنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية ، معتبرا أن هذه المبادرة “تتماشى مع القانون الدولي و ميثاق الأمم المتحدة وقرارات الجمعية العامة ومجلس الأمن”.

وشدد الممثل الدائم لمملكة إسواتيني لدى الأمم المتحدة ، على أنه “أخذا بعين الاعتبار جهود المغرب الجادة وذات المصداقية لحل هذا النزاع الإقليمي ، فإن مبادرة الحكم الذاتي لقيت إشادة من مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في قراراته المتتالية منذ عام 2007”.

وقال إن “حلا سياسيا لهذا النزاع طويل الأمد لن يقوي فقط التعاون بين دول اتحاد المغرب العربي، بل سيسهم أيضا في استقرار وأمن منطقة الساحل برمتها”.

وأكد الدبلوماسي الإسواتيني على أهمية مشاركة المنتخبين بالصحراء المغربية منذ عام 2018 في اجتماعات اللجنة الـ24 وفي ندواتها الإقليمية وكذلك في الموائد المستديرة بجنيف باعتبارهم ممثلين للصحراء المغربية تم انتخابهم بشكل ديموقراطي.

كما أشادت بعثة مملكة إيسواتيني بالقفزة السوسيو-اقتصادية التي تشهدها الصحراء المغربية “بفضل جهود المملكة واستثماراتها في إطار النموذج التنموي الجديد الذي تم إطلاقه في 2015″.

وسجل ممثل إسواتيني” أنهذا يعزز استقلالية السكان ويحسن مؤشرات التنمية البشرية في المنطقة”، مشيدا في الوقت ذاته بالتدابير التي اتخذها المغرب لمكافحة وباء كوفيد-19 في الصحراء المغربية.

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