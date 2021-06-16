إسواتيني تجدد دعمها لمبادرة الحكم الذاتي

2021-06-16 / 8:00 صباحًا
0
هبة بريس-

أكدت مملكة إسواتيني أمام لجنة الأمم المتحدة الـ 24 دعمها للمبادرة المغربية للحكم الذاتي باعتبارها “حلا توافقيا” للنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية ، معتبرا أن هذه المبادرة “تتماشى مع القانون الدولي و ميثاق الأمم المتحدة وقرارات الجمعية العامة ومجلس الأمن”.

وشدد الممثل الدائم لمملكة إسواتيني لدى الأمم المتحدة ، على أنه “أخذا بعين الاعتبار جهود المغرب الجادة وذات المصداقية لحل هذا النزاع الإقليمي ، فإن مبادرة الحكم الذاتي لقيت إشادة من مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في قراراته المتتالية منذ عام 2007”.

وقال إن “حلا سياسيا لهذا النزاع طويل الأمد لن يقوي فقط التعاون بين دول اتحاد المغرب العربي، بل سيسهم أيضا في استقرار وأمن منطقة الساحل برمتها”.

وأكد الدبلوماسي الإسواتيني على أهمية مشاركة المنتخبين بالصحراء المغربية منذ عام 2018 في اجتماعات اللجنة الـ24 وفي ندواتها الإقليمية وكذلك في الموائد المستديرة بجنيف باعتبارهم ممثلين للصحراء المغربية تم انتخابهم بشكل ديموقراطي.

كما أشادت بعثة مملكة إيسواتيني بالقفزة السوسيو-اقتصادية التي تشهدها الصحراء المغربية “بفضل جهود المملكة واستثماراتها في إطار النموذج التنموي الجديد الذي تم إطلاقه في 2015″.

وسجل ممثل إسواتيني” أنهذا يعزز استقلالية السكان ويحسن مؤشرات التنمية البشرية في المنطقة”، مشيدا في الوقت ذاته بالتدابير التي اتخذها المغرب لمكافحة وباء كوفيد-19 في الصحراء المغربية.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of بوريطة: المغرب يعي تماما الأثر الإيجابي للتكنولوجيات على المواطنين

بوريطة: المغرب يعي تماما الأثر الإيجابي للتكنولوجيات على المواطنين

2021-06-16 / 9:55 صباحًا
Photo of الكونغرس البيروفي يحث البرلمان الأوروبي على عدم إقحام نفسه في أزمة ثنائية

الكونغرس البيروفي يحث البرلمان الأوروبي على عدم إقحام نفسه…

2021-06-16 / 9:29 صباحًا
Photo of بنموسى يُغيّب اسبانيا وألمانيا عن عرض تقرير النموذج التنموي الجديد

بنموسى يُغيّب اسبانيا وألمانيا عن عرض تقرير النموذج التنموي…

2021-06-15 / 11:41 مساءً
Photo of السعودية تجدد دعمها للمغرب في قضية وحدته الترابية

السعودية تجدد دعمها للمغرب في قضية وحدته الترابية

2021-06-15 / 11:02 مساءً
Photo of الملك يُهنئ “نفتالي بينيت” بعد انتخابه رئيسا للوزراء بإسرائيل

الملك يُهنئ “نفتالي بينيت” بعد انتخابه رئيسا للوزراء بإسرائيل

2021-06-15 / 10:49 مساءً
Photo of لفتيت يشرف على تنصيب اللجنة المركزية لتتبع الانتخابات

لفتيت يشرف على تنصيب اللجنة المركزية لتتبع الانتخابات

2021-06-15 / 8:51 مساءً
Photo of عمر هلال : البوليساريو تُجند الأطفال قسرا بمراكز التدريب العسكري

عمر هلال : البوليساريو تُجند الأطفال قسرا بمراكز التدريب…

2021-06-15 / 7:59 مساءً
Photo of أكاديمي : الأزمة الإسبانية-المغربية كشفت “ازدواجية المعايير” لدى مدريد وأوروبا

أكاديمي : الأزمة الإسبانية-المغربية كشفت “ازدواجية المعايير” لدى مدريد…

2021-06-15 / 6:36 مساءً
Photo of البحرين تجدد دعمها للسيادة والوحدة الترابية للمغرب

البحرين تجدد دعمها للسيادة والوحدة الترابية للمغرب

2021-06-15 / 4:24 مساءً
Photo of الامارات تجدد “دعمها الكامل” لسيادة المغرب على صحرائه

الامارات تجدد “دعمها الكامل” لسيادة المغرب على صحرائه

2021-06-15 / 3:52 مساءً

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق