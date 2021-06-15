الاتحاد الدولي للصحفيين يطالب بإطلاق سراح ”سليمان الريسوني“

هبة بريس – الرباط

طالب الاتحاد الدولي للصحفيين في رسالة بعثها للملك محمد السادس يومه الثلاثاء 15 يونيو، بالإفراج الفوري عن الصحفي سليمان الريسوني، بسبب حالته الصحية التي وصفها ب”المقلقة للغاية“، والتي تحتاج لرعاية طبية عاجلة.

ونقل الموقع الإلكتروني للاتحاد الدولي للصحفيين، أن انطوني بيلانجي، الذي يشغل صفة الأمين العام لذات الاتحاد قال في رسالته : “إن لهذا الصحفي الحق في الحصول على محاكمة عادلة مع احترام كرامته الشخصية. وإننا نطالب ببذل كل ما في وسعكم لضمان حصوله على الرعاية اللازمة والمحافظة على حياته، وتسليط الضوء على خلفيات إعتقاله التعسفي”.

وأورد ذات الموقع تصريح، يونس مجاهد رئيس الاتحاد الدولي للصحفيين بالقول : ” إن إبقاء سليمان الريسوني رهن الاعتقال الإحتياطي لأكثر من عام دون محاكمة هو أمر مرفوض. لذلك فإننا نطالب بالإفراج عنه، وليحاكم في حالة سراح. حيث أن جميع الضمانات لحضوره المحاكمة متوفرة ويمكنه الدفاع عن قضيته في إطار قضائي نأمل ان يكون عادلا”.

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