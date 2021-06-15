إثيوبيا ترفض قرار جامعة الدول العربية بشأن سد النهضة

2021-06-15 / 9:15 مساءً
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هبة بريس- وكالات

أعربت وزارة الخارجية الإثيوبية، اليوم الثلاثاء، عن رفضها لقرار جامعة الدول العربية بشأن سد النهضة، مؤكدة أن الجامعة “أهدرت فرصة للعب دور بناء في حل الأزمة”.

وأكدت الوزارة في بيان أن إثيوبيا “ترفض قرار جامعة الدول العربية بشأن سد النهضة بشكل كامل”.

وأشارت إلى أن السلطات الإثيوبية ترى أن “التعاون والحوار هما سبيلا تحقيق الأمن المائي لأي من دول حوض النيل”.

ولفتت الخارجية الإثيوبية إلى أن الملء الثاني لخزان سد النهضة “سيتم في موعده”، وشددت على التزامها بإعلان المبادئ.

وكانت الدول العربية دعت اليوم الثلاثاء خلال اجتماع غير عادي لمجلس الوزراء العرب التابع لجامعة الدول العربية، مجلس الأمن إلى الاجتماع بشأن سد النهضة الإثيوبي.

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