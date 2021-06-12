انتخابات الجزائر.. عنف وتخريب في مراكز اقتراع

هبة بريس- وكالات

تعرضت مراكز اقتراع في الجزائر لأعمال عنف وتخريب مع انطلاق التصويت للانتخابات البرلمانية في البلاد.

وانتشرت مقاطع فيديو وصور على مواقع التواصل الاجتماعي تظهر تعرض مركز اقتراع في ولايات عديدة بالجزائر للتخريب من قبل أشخاص يُعتقد أنهم من المعارضين لإجراء الانتخابات.

وأغلقت صناديق الاقتراع، رسمياً، في انتخابات تجديد مقاعد البرلمان الـ407 في الجزائر وسط تأكيد على نسبة مشاركة ضعيفة قد تكون سابقة في تاريخ الجزائر الحديث.

وجاء ذلك بعد قرار اللجنة المشرفة على الانتخابات بتمديد الاقتراع بجميع محافظات البلاد الـ58 ساعة إضافية، على أن تغلق في تمام الساعة 20.00 بالتوقيت المحلي بعد أن حددها القانون عند الـ19.00.

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