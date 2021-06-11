أندية سعودية تريد التعاقد مع سفيان رحيمي

يوسف أقضاض - هبة بريس

دخل ناديان سعوديان على خط التعاقد مع نجم الرجاء الرياضي سفيان رحيمي خلال مرحلة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وعبرت عدد من الأندية عن رغبتها في التعاقد مع رحيمي، وفي مقدمتها نادي الأهلي المصري الذي يريد حسم صفقة المهاجم الرجاوي.

ويعتبر سفيان رحيمي اليوم واحد من أفضل اللاعبين المحليين على المستوى الإفريقي ،حيث نجح في التألق في كأس افريقيا للمحليين الأخيرة التي فاز بها المغرب في الكامرون وكذا تألقه على مستوى البطولة الوطنية و كأس الكنفدرالية.

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