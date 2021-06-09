إنفجار قنبلة قديمة يتسبب في بتر يد شخص بشفشاون
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إنفجار قنبلة قديمة يتسبب في بتر يد شخص بشفشاون

2021-06-09 / 9:16 مساءً
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هبة بريس- مكتب طنجة

أصيب مواطن من منطقة الجبهة باقليم شفشاون،أمس الثلاثاء بجروح خطيرة إثر انفجار قنبلة قديمة تعود لفترة التواجد الاستعماري الاسباني بالمنطقة.

وكشف مصدر، أن الرجل الخمسيني أصيب بجروح متفاوتة الخطورة بثرت على إثرها يده، حيث تم نقله على وجه السرعة إلى مستشفى محمد الخامس بمدينة الحسيمة لتلقي العلاجات الضرورية.

.وقد تم فتح تحقيق من طرف عناصر الدرك الملكي من أجل الوقوف على ملاسبات وظروف الواقعة التي استنفرت السلطات المحلية بالاقليم.

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