هتف “تسقط الماكرونية”.. شخص يصفع الرئيس الفرنسي بمنطقة دروم

2021-06-08 / 2:31 مساءً
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هبة بريس - وكالات

تلقى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون صفعة على وجهه أثناء جولة، الثلاثاء، وعلى الفور تدخل رجال الأمن للقبض على المهاجم.

وقالت قناة (بي.إف.إم) التلفزيونية وإذاعة (آر.إم.سي)، اليوم الثلاثاء، إن السلطات الفرنسية ألقت القبض على شخصين بعدما صفع رجل الرئيس ماكرون على وجهه خلال جولة مع حشد من الناس في منطقة دروم بجنوب شرق فرنسا.

ونشرت القناة والإذاعة مقطعا مصورا جرى تداوله على تويتر، ويظهر فيه رجل يرتدي قميصا أخضر ونظارة وكمامة وهو يهتف “تسقط الماكرونية”، ثم يوجه إلى ماكرون صفعة على الوجه.

ويظهر المقطع أيضا تدخل حرس ماكرون بسرعة لجذب الرجل إلى الأرض بعيدا عن الرئيس.

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