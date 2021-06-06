وجدة .. جمعية الإخوة زعيتر تكرم شخصيتين رياضية وفنية

2021-06-06 / 2:36 مساءً
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هبة بريس : أحمد المساعد

قامت جمعية الإخوة زعيتر صباح اليوم الأحد 06 يونيو الجاري بمقر العصب الرياضية بمدينة وجدة، بتكريم كل من عبدالرزاق بنعيسى فنان مسرحي ومصطفى طاهري احد قيدومي الرياضة بالمنطقة الشرقية.

وجدة .. جمعية الإخوة زعيتر تكرم شخصيتين رياضية وفنية

وفي تصريح لجريدة هبة بريس الإلكترونية، أكد الجيلالي أرناج الكاتب العام لجمعية الإخوة زعيتر، بأن هذه المبادرة الاجتماعية هي ذات بعد إنساني للإخوة أبوبكر وعثمان وعمر وخالد  كباقي المبادرات الأخرى التي تنم عن التضامن والتآزر من خلال تكريم كل من اللاعب الدولي السابق مصطفى طاهري والفنان المسرحي عبد الرزاق بنعيسى عبر تسليمهما كرسيين متحركين عاليا الجودة ومبالغ مالية سوى لإدخال البسمة والفرحة لهما وتكريم لمسارهما الفني والرياضي.

كما أشار الكاتب العام للجمعية كذلك، أن البطل العالمي أبو بكر زعيتر وإخوته يستحضرون الوازع الديني والوطني في مبادراتهم الخيرية مستلهمين ذلك من الموروث الثقافي والحضاري ولا يثنيهم التشويش تحت شعار المملكة المغربية : الله، الوطن، الملك.

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