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يهم التلاميذ.. انطلاق عملية الترشيح لولوج الأقسام التحضيرية

2021-06-04 / 9:40 صباحًا
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هبة بريس

أعلنت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي ، قطاع التربية الوطنية، أن عملية الترشيح لولوج السنة الأولى للأقسام التحضيرية للمدارس العليا برسم الموسم الدراسي 2021- 2022 قد انطلقت الخميس.

وأحاطت الوزارة في بلاغ علم جميع تلميذات وتلاميذ السنة الختامية من سلك البكالوريا (دورة 2021)، أن عملية الترشيح هالته ستستمر إلى غاية 21 يونيو الجاري، كآخر أجل، موضحة أن هذه العملية متاحة عبر بوابة E-CPGE www.cpge.ac.ma أو عبر فضاء المتمدرس بمنظومة مسار للتدبير المدرسي : https://massarservice.men.gov.ma/moutamadris.

وحسب البلاغ، فإن باب الترشيح لولوج السنة الأولى من الأقسام التحضيرية للمدارس العليا، يفتتح بعد إجراء عملية الانتقاء اعتمادا على نتائج البكالوريا، ويشترط أن يكون المترشح قد تابع دراسته بالسنة الثانية بكالوريا بالمغرب خلال السنة الدراسية 2021- 2020، وأن يكون حاصلا على شهادة البكالوريا الوطنية المناسبة للمسلك المطلوب، أو ما يعادلها برسم سنة 2021؛ وألا يتجاوز سن المترشح (ة) 21 سنة بتاريخ 31 دجنبر 2021، وأن يكون قد قام بتفعيل حسابه الشخصي على المنظومة المعلوماتية مسار وأن يتوفر على رمز مسار والقن السري الخاص به.

وللمزيد من المعلومات، دعت الوزارة إلى الاطلاع على المذكرة الوزارية الصادرة بتاريخ 03 يونيو 2021، تحت رقم 047×21 عبر البوابة الإلكترونية للوزارة www.men.gov.ma وكذا الموقع الإلكتروني www.cpge.ac.ma.

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