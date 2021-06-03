زوجة الريسوني تتهم مندوبية “التامك” بتظليل الرأي العام

2021-06-03 / 10:44 مساءً
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هبة بريس- الرباط

قالت خلود المختاري، زوجة الصحفي سليمان الريسوني، المعتقل، إن المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، تقدمت اليوم الخميس 03 يونيو الجاري، بتقرير طبي، لدى محكمة الإستئناف بالدار البيضاء، يفيد أن صحة زوجها جيدة.

واعتبرت زوجة الصحفي الريسوني الذي يخوض إضرابا عن الطعام منذ زهاء الشهرين، في تدوينة على حسابها بموقع “فايسبوك” إن التامك، يقدم تقريرا للنيابة العامة، عرضته في المحكمة، مفاده أن الصُحفي سليمان الريسوني في حالة جيدة”.

وأضافت المختاري قائلة : ” المتوقفة عن الصدور،”57 يوما من الإضراب عن الطعام، نقل فيها سليمان ما من مرة إلى المستشفى، بسبب وضعه الصحي المتردي، “تبدو عادية” لافتة الى أن “الطبيب الذي دبج هذا التقرير المظلل، كان يدخل عند سليمان حتى في نهاية الأسبوع، والذي هو يوم عطلته، ليطلب منه توقيف الإضراب عن الطعام، لأنه مهدد بسكتة قلبية”.

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