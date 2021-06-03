أحدهما عنف زوجته.. اعتقال شقيقين وحجز كمية من “الماحيا” بمراكش

هبة بريس - مراكش

تمكنت عناصر الشرطة بولاية أمن مراكش، مساء أمس الأربعاء 2 يونيو الجاري، من توقيف شقيقين يبلغان من العمر 36 و40 سنة، أحدهما من ذوي السوابق القضائية العديدة، وذلك للاشتباه في تورطهما في قضية تتعلق بالعنف وحيازة وترويج مسكر ماء الحياة.

وأوضح بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني، أنه قد جرى توقيف المشتبه فيهما بأحد الأحياء الشعبية بمدينة مراكش، وذلك على خلفية الاشتباه في تورطهما في قضية تتعلق بتعريض زوجة أحدهما للعنف، وذلك قبل أن تسفر عملية التفتيش المنجزة بداخل منزلهما عن حجز 19 حاوية بلاستيكية تحتوي على 570 لتر من مسكر ماء الحياة.

وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيهما تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، وكذا توقيف جميع المتورطين المفترضين في هذا النشاط الإجرامي.

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