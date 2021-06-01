لقجع: المنتخب الوطني لكرة القدم للصالات قدم نموذجا يحتذى به س

هبة بريس

أكد رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم ،السيد فوزي لقجع، مساء امس الاثنين في سلا ، أن المنتخب الوطني لكرة القدم داخل القاعة ،الذي توج يوم السبت الماضي بكأس العرب، عقب فوزه على نظيره المصري برباعية نظيفة، قدم نموذجا يحتذى به سواء في المباريات أو في التداريب .

و أشاد لقجع في كلمة ألقها خلال حفل الاستقبال الذي نظمته الجامعة بمركب محمد السادس لكرة القدم في المعمورة – سلا ، على شرف أعضاء المنتخب الوطني لكرة القدم داخل القاعة ، بالمستوى الكبير الذي ظهرت به العناصر الوطنية في البطولة العربية، مؤكدا أنهم كانوا نموذجا يحتذى به سواء في المباريات أو في التداريب.

وأوضح لقجع أن هذا الامر هو ما يفسر فوز المنتخب الوطني بجميع الجوائز الفردية ، المتمثلة في اختيار أنس العيان أحسن لاعب في الدورة، ورضا الخياري أحسن حارس، فضلا عن فوز اللاعب محمد أشرف سعود بلقب هداف البطولة بعدما نجح في التوقيع على 7 أهداف.

وجدد رئيس الجامعة التأكيد على أن العناصر الوطنية شرفت كرة القدم المغربية في هذا المحفل العربي، مبرزا في الوقت ذاته أن الفوز بالبطولة العربية يبقى محطة أولى، للمنتخب الوطني لكرة القدم داخل القاعة، لكن الهدف الاساسي، يقول السيد لقجع ، يتمثل في تشريف كرة القدم المغربية خلال نهائيات كأس العالم المقبلة، التي ستجرى أطوارها بليتوانيا.

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