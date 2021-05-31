الصورة من الارشيف

عاجل : الحكومة تسمح بتنظيم التجمعات والحفلات والأنشطة في الفضاءات المغلقة

2021-05-31 / 9:55 مساءً
0
هبة بريس ـ الرباط

قررت الحكومة، ابتداء من فاتح يونيو المقبل، اتخاذ مجموعة من التدابير، أخذا بعين الاعتبار النتائج الإيجابية المسجلة في منحى الإصابة بفيروس كورونا المستجد، وبالنظر للتقدم المحرز في “الحملة الوطنية للتلقيح” ضد هذا الوباء.

وذكر بلاغ للحكومة أن هذه التدابير، تشمل السماح بتنظيم التجمعات والأنشطة في الفضاءات المغلقة لأقل من 50 شخص؛ والتجمعات والأنشطة في الفضاءات المفتوحة لأقل من 100 شخص، مع إلزامية الحصول على ترخيص من لدن السلطات المحلية في حالة تجاوز هذا العدد؛ وكذا تحديد الطاقة الاستيعابية لوسائل النقل العمومي في 75 في المائة.

كما تشمل هذه التدابير، افتتاح المسارح وقاعات السينما والمراكز الثقافية والمكتبات والمتاحف والمآثر في حدود 50 في المائة من طاقتها الاستيعابية؛ والسماح لقاعات الحفلات والأفراح بالاشتغال في حدود 50 في المائة من طاقتها الاستيعابية، على ألا يتجاوز عدد الحضور 100 شخص؛ وكذا السماح بارتياد الفضاءات الشاطئية، مع ضرورة احترام التباعد الجسدي؛ بالإضافة إلى فتح المسابح العمومية في حدود 50 في المائة من إمكانياتها الاستيعابية.

وخلص البلاغ إلى أنه لإنجاح تنزيل مختلف هذه التدابير، تهيب الحكومة بجميع المواطنات والمواطنين مواصلة التزامهم الكامل والتقيد الصارم بكافة التدابير الاحترازية المعلن عنها من تباعد جسدي وقواعد النظافة العامة وإلزامية ارتداء الكمامات الواقية.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of برلمانية مغربية تمنع عملية سطو على صندوق خلال جلسة التصويت بالبرلمان الإفريقي

برلمانية مغربية تمنع عملية سطو على صندوق خلال جلسة…

2021-05-31 / 10:04 مساءً
Photo of برلماني مُهاجما “دوزيم” و”الأولى” : من لم يعجبه أن المغرب بلد مسلم، فأرض الله واسعة

برلماني مُهاجما “دوزيم” و”الأولى” : من لم يعجبه أن…

2021-05-31 / 9:22 مساءً
Photo of بنموسى يقدم غدا الثلاثاء بالبرلمان عرضا حول “النموذج التنموي”

بنموسى يقدم غدا الثلاثاء بالبرلمان عرضا حول “النموذج التنموي”

2021-05-31 / 8:42 مساءً
Photo of تصفية نظام معاشات أعضاء مجلس المستشارين ..أسماء خدلت المغاربة

تصفية نظام معاشات أعضاء مجلس المستشارين ..أسماء خدلت المغاربة

2021-05-31 / 8:30 مساءً
Photo of “ترانسبارانسي” المغرب تعبر عن قلها العميق على صحة الريسوني

“ترانسبارانسي” المغرب تعبر عن قلها العميق على صحة الريسوني

2021-05-31 / 8:00 مساءً
Photo of لجنة المالية بمجلس النواب تصادق على قانون تصفية معاشات المستشارين

لجنة المالية بمجلس النواب تصادق على قانون تصفية معاشات…

2021-05-31 / 7:42 مساءً
Photo of الداخلية تنفي قيام أي هيئة سياسية بالإحسان العمومي بصفة حزبية

الداخلية تنفي قيام أي هيئة سياسية بالإحسان العمومي بصفة…

2021-05-31 / 6:27 مساءً
Photo of اطلاق الدورة التكوينية الثانية للقضاة الناطقين باسم النيابة العامة

اطلاق الدورة التكوينية الثانية للقضاة الناطقين باسم النيابة العامة

2021-05-31 / 5:27 مساءً
Photo of خلال 24 ساعة.. تسجيل 108 إصابات جديدة و4 وفيات بكورونا

خلال 24 ساعة.. تسجيل 108 إصابات جديدة و4 وفيات…

2021-05-31 / 4:50 مساءً
Photo of وجدة .. التامك يعطي انطلاقة القافلة الوطنية للصحراء المغربية بالمؤسسات السجنية

وجدة .. التامك يعطي انطلاقة القافلة الوطنية للصحراء المغربية…

2021-05-31 / 3:36 مساءً

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق