رئيس اليويفا

رئيس اليويفا: متمردو دوري السوبر الأوروبي أصابوا أنفسهم بالشلل

2021-05-31 / 3:11 مساءً
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هبة بريس - وكالات

قال ألكسندر سيفرين رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) إن يوفنتوس الإيطالي وريال مدريد وبرشلونة الإسبانيين “أصابوا أنفسهم بالشلل” بالتمسك بخطط دوري السوبر الأوروبي.

ودحض سيفرين فكرة أن الصراع الجاري على السلطة قد يصيب كرة القدم الأوروبية بالشلل، وقال في تصريحات لشبكة “سكاي سبورت إيطاليا”: “هم (الأندية الثلاثة المتمردة) من أصابوا أنفسهم بالشلل بالنهج الذي اتبعوه”.

وأضاف سيفرين: “من الغريب أن نقرأ في البيانات الصحافية أن ثلاثة أندية من بين آلاف الأندية يعتقدون أن فكرتهم ستنقذ كرة القدم، ولا أحد آخر يحبها”.

وتساءل سيفرين، الذي لم يتمكن من الكشف عن أي تطورات للإجراءات التأديبية نظرا لأن اللجنة المعنية هي لجنة مستقلة، عن سبب التزام يوفنتوس وريال مدريد وبرشلونة بالمشاركة في دوري أبطال أوروبا بالموسم المقبل في نفس الوقت الذي يشهد إصرارهم على خطط إطلاق بطولة بديلة.

وأضاف سيفرين: “ما أراه غريبا هو أنكم تنشرون أنكم لا تزالون جزءا من دوري السوبر الأوروبي ثم ترسلون خطابات طلب المشاركة في دوري الأبطال. بذلك أنتم في دوري السوبر الأوروبي لكنكم تشاركون في دوري الأبطال. من الصعب للغاية فهم معنى ذلك”.

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