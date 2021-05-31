انتحل صفة شرطي لابتزاز مواطنين بمستشفى سلا.. الأمن يوقف مبحوثا عنه

هبة بريس - سلا

تمكنت المصلحة الإقليمية للشرطة القضائية بسلا، متم الأسبوع المنصرم، من توقيف شخص من ذوي السوابق القضائية، وذلك للاشتباه في تورطه في قضية تتعلق بانتحال صفة ينظمها القانون واستعمالها لأغراض النصب والاحتيال.

وقدجرى توقيف المشتبه فيه، الذي يشكل موضوع مذكرة بحث لفائدة العائلة من قبل مفوضية الشرطة بسيدي يحيى الغرب، على مستوى مستشفى مولاي عبد الله بمدينة سلا، وذلك بعدما انتحل صفة موظف للشرطة من أجل ولوج هذه المؤسسة الصحية وابتزاز المواطنين وسلبهم مبالغ مالية بدعوى إخضاعهم للمراقبة الأمنية.

عملية التفتيش المنجزة بحوزة المشتبه فيه لحظة توقيفه مكنت من حجز مصباح يدوي أسود يوهم من خلاله ضحاياه أنه سلاح وظيفي بالإضافة إلى هاتف نقال ومبلغ مالي يحتمل في كونه من متحصلات هذا النشاط الإجرامي.

وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث القضائي، وذلك لتحديد باقي الامتدادات المحتملة لهذا النشاط الإجرامي، والكشف عن كافة الأفعال الإجرامية المنسوبة للمعني بالأمر.

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