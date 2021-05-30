رئيس الوزراء البريطاني يتزوج في “حفل سري”

هبة بريس ـ وكالات

ذكرت تقارير إعلامية بريطانية أن رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، عقد قرانه، السبت، على خطيبته كاري سيموندز في “حفل سري”.

وقالت صحيفتا “ميل أون صنداي” و”ذا صن” إن جونسون المعروف بحياته العاطفية الحافلة والبالغ 56 عاما تزوج من سيموندز البالغة 33 عاما في كاتدرائية وستمنستر الكاثوليكية بحضور أصدقاء مقربين وأقارب.

وجونسون ثاني رئيس وزراء بريطاني يتزوج خلال ولايته بعد روبرت جينكينسون الذي تولى رئاسة الوزراء قبل قرنين من الزمان وتزوج عام 1822 أيضا وهو في منصبه.

وجاء الزفاف بمثابة تطور مفاجئ بعد ورود تقارير في وقت سابق من هذا الأسبوع عن تحضير الخطيبين حفل زفاف يقام في 30 يوليو العام المقبل.

وأعلن جونسون وكاري خطوبتهما في ديسمبر عام 2019 ولديهما طفل يبلغ عاما واحدا.

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