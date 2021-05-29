طنجة.. الأمن يعتقل أشخاصا ظهروا في فيديو شجار بالأسلحة البيضاء

هبة بريس- مكتب طنجة

تدخلت مصالح الدائرة الامنية السابعة بحي السانية ببني مكادة تفاعلا مع فيديو منشور بموقع التواصل الاجتماعي حول تورط شباب في شجار بالاسلحة البيضاء بحي بوربعات.

التحريات و الابحاث الميدانية مكنت من تحديد هوية المشتبه فيه الرئيسي ( 20 سنة ) من ذوي السوابق العدلية و الذي ظهر في الفيديو متحوز لسلاح ابيض و مثير الضوضاء في الشارع العام حيث تم توقيفه ليلة امس الجمعة 28 ماي 2021 و حجز السلاح الابيض .

و حول وقائع الحادث فإن الموقوف كان رفقة صديق له في حالة تخدير متن سيارة نفعية مكتراة ليدخل في نزاع مزوري مع سائق سيارة اخرى احتج على سلوكهم و طريقة سياقتهم للسيارة بالحي المذكور ليتطور الامر بينهم لشجار استعمل فيه الموقوف و صديقه للاسلحة البيضاء و عرضوا سيارة الشخص الاخر لخسائر مادية .

الموقوف تم وضعه رهن تدبير الحراسة النظرية بتعليمات من النيابة العامة المختصة ، في حين جاري البحث عن مشاركه لتوقيفه بعد ان تمكنت العناصر الامنية للدائرة السابعة من تحديد هويته.

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