الصورة تعبيرية

طنجة.. الأمن يعتقل أشخاصا ظهروا في فيديو شجار بالأسلحة البيضاء

2021-05-29 / 9:11 مساءً
0
هبة بريس- مكتب طنجة

تدخلت مصالح الدائرة الامنية السابعة بحي السانية ببني مكادة تفاعلا مع فيديو منشور بموقع التواصل الاجتماعي حول تورط شباب في شجار بالاسلحة البيضاء بحي بوربعات.

التحريات و الابحاث الميدانية مكنت من تحديد هوية المشتبه فيه الرئيسي ( 20 سنة ) من ذوي السوابق العدلية و الذي ظهر في الفيديو متحوز لسلاح ابيض و مثير الضوضاء في الشارع العام حيث تم توقيفه ليلة امس الجمعة 28 ماي 2021 و حجز السلاح الابيض .

و حول وقائع الحادث فإن الموقوف كان رفقة صديق له في حالة تخدير متن سيارة نفعية مكتراة ليدخل في نزاع مزوري مع سائق سيارة اخرى احتج على سلوكهم و طريقة سياقتهم للسيارة بالحي المذكور ليتطور الامر بينهم لشجار استعمل فيه الموقوف و صديقه للاسلحة البيضاء و عرضوا سيارة الشخص الاخر لخسائر مادية .

الموقوف تم وضعه رهن تدبير الحراسة النظرية بتعليمات من النيابة العامة المختصة ، في حين جاري البحث عن مشاركه لتوقيفه بعد ان تمكنت العناصر الامنية للدائرة السابعة من تحديد هويته.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of سطات..أحواض المياه العادمة تلوث بيئي وباعوض مزعج

سطات..أحواض المياه العادمة تلوث بيئي وباعوض مزعج

2021-05-29 / 9:51 مساءً
Photo of آسفي : طعنات غادرة من ”بائع متجول“ تجهز على ”ضابط أمن ممتاز“

آسفي : طعنات غادرة من ”بائع متجول“ تجهز على…

2021-05-29 / 9:42 مساءً
Photo of بناء مستقبل زاهر للمغرب..الإيسيسكو تشيد بالنموذج التنموي الجديد

بناء مستقبل زاهر للمغرب..الإيسيسكو تشيد بالنموذج التنموي الجديد

2021-05-29 / 8:06 مساءً
Photo of أقصبي : لجنة النموذج التنموي ضيعت فرصة لقول الحقيقة التي طالب بها الملك

أقصبي : لجنة النموذج التنموي ضيعت فرصة لقول الحقيقة…

2021-05-29 / 7:30 مساءً
Photo of أب لطفلة يضع حدا لحياته شنقا بالحسيمة

أب لطفلة يضع حدا لحياته شنقا بالحسيمة

2021-05-29 / 6:52 مساءً
Photo of اسبانيا تُقرر تمديد إغلاق معبري سبتة ومليلية “الحدودين”

اسبانيا تُقرر تمديد إغلاق معبري سبتة ومليلية “الحدودين”

2021-05-29 / 6:18 مساءً
Photo of طنجة.. الأمن يشن حملة واسعة على مستعملي الدراجات النارية

طنجة.. الأمن يشن حملة واسعة على مستعملي الدراجات النارية

2021-05-29 / 6:02 مساءً
Photo of خلال 24 ساعة.. تسجيل 410 إصابة جديدة و3 وفيات بكورونا

خلال 24 ساعة.. تسجيل 410 إصابة جديدة و3 وفيات…

2021-05-29 / 4:32 مساءً
Photo of يهم ساكنة خريبكة ووادي زم وأبي الجعد.. اضطرابات وانقطاعات في الماء الصالح للشرب

يهم ساكنة خريبكة ووادي زم وأبي الجعد.. اضطرابات وانقطاعات…

2021-05-29 / 3:29 مساءً
Photo of طائرة مغربية تنقل شحنة من لقاح “سينوفارم” من بكين لموريتانيا

طائرة مغربية تنقل شحنة من لقاح “سينوفارم” من بكين…

2021-05-29 / 9:32 صباحًا

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق