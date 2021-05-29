طنجة.. الأمن يعتقل أشخاصا ظهروا في فيديو شجار بالأسلحة البيضاء
تدخلت مصالح الدائرة الامنية السابعة بحي السانية ببني مكادة تفاعلا مع فيديو منشور بموقع التواصل الاجتماعي حول تورط شباب في شجار بالاسلحة البيضاء بحي بوربعات.
التحريات و الابحاث الميدانية مكنت من تحديد هوية المشتبه فيه الرئيسي ( 20 سنة ) من ذوي السوابق العدلية و الذي ظهر في الفيديو متحوز لسلاح ابيض و مثير الضوضاء في الشارع العام حيث تم توقيفه ليلة امس الجمعة 28 ماي 2021 و حجز السلاح الابيض .
و حول وقائع الحادث فإن الموقوف كان رفقة صديق له في حالة تخدير متن سيارة نفعية مكتراة ليدخل في نزاع مزوري مع سائق سيارة اخرى احتج على سلوكهم و طريقة سياقتهم للسيارة بالحي المذكور ليتطور الامر بينهم لشجار استعمل فيه الموقوف و صديقه للاسلحة البيضاء و عرضوا سيارة الشخص الاخر لخسائر مادية .
الموقوف تم وضعه رهن تدبير الحراسة النظرية بتعليمات من النيابة العامة المختصة ، في حين جاري البحث عن مشاركه لتوقيفه بعد ان تمكنت العناصر الامنية للدائرة السابعة من تحديد هويته.