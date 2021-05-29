عرضا سيدة للسرقة بالعنف.. توقيف 3 أشخاص بالقنيطرة

هبة بريس - القنيطرة

تمكنت عناصر فرقة مكافحة العصابات التابعة للمصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة القنيطرة، يوم أمس الجمعة 28 ماي الجاري، من توقيف ثلاثة أشخاص من بينهم سيدة، تتراوح أعمارهم ما بين 22 و28 سنة، وذلك للاشتباه في تورطهم في قضية تتعلق بالسرقة تحت التهديد بواسطة السلاح الأبيض وحيازة أشياء متحصلة من جناية.

وكان المشتبه فيه الرئيسي قد أقدم على تعريض سيدة للسرقة تحت التهديد بواسطة السلاح الأبيض، يوم أمس الجمعة، بأحد الأحياء السكنية بمدينة القنيطرة، وهي الأفعال الإجرامية التي تم توثيقها بشريط فيديو منشور على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي.

وقد أسفرت الأبحاث والتحريات المنجزة في هذه القضية عن توقيف المشتبه فيه بعد مرور وقت وجيز من ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية، علاوة على توقيف شريكيه في هذا النشاط الإجرامي وحجز سلاح أبيض وكمية من الأقراص المهلوسة ومجموعة من المتعلقات الشخصية المتحصلة من عمليات السرقة.

وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيهم تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات وخلفيات هذه القضية.

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