صورة تعبيرية

عرضا سيدة للسرقة بالعنف.. توقيف 3 أشخاص بالقنيطرة

2021-05-29 / 4:46 مساءً
0
هبة بريس - القنيطرة

تمكنت عناصر فرقة مكافحة العصابات التابعة للمصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة القنيطرة، يوم أمس الجمعة 28 ماي الجاري، من توقيف ثلاثة أشخاص من بينهم سيدة، تتراوح أعمارهم ما بين 22 و28 سنة، وذلك للاشتباه في تورطهم في قضية تتعلق بالسرقة تحت التهديد بواسطة السلاح الأبيض وحيازة أشياء متحصلة من جناية.

وكان المشتبه فيه الرئيسي قد أقدم على تعريض سيدة للسرقة تحت التهديد بواسطة السلاح الأبيض، يوم أمس الجمعة، بأحد الأحياء السكنية بمدينة القنيطرة، وهي الأفعال الإجرامية التي تم توثيقها بشريط فيديو منشور على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي.

وقد أسفرت الأبحاث والتحريات المنجزة في هذه القضية عن توقيف المشتبه فيه بعد مرور وقت وجيز من ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية، علاوة على توقيف شريكيه في هذا النشاط الإجرامي وحجز سلاح أبيض وكمية من الأقراص المهلوسة ومجموعة من المتعلقات الشخصية المتحصلة من عمليات السرقة.

وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيهم تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات وخلفيات هذه القضية.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of ظهر في فيديو يحدث فوضى بالشارع العام.. توقيف شخص بآسفي

ظهر في فيديو يحدث فوضى بالشارع العام.. توقيف شخص…

2021-05-29 / 3:43 مساءً
Photo of الناظور .. استنفار أمني بعد اعتداء أفارقة على عون سلطة جنسيا

الناظور .. استنفار أمني بعد اعتداء أفارقة على عون…

2021-05-29 / 12:25 مساءً
Photo of الرصاص يلعلع بالعيون لتوقيف شخص عرض الشرطة ومواطنين للخطر

الرصاص يلعلع بالعيون لتوقيف شخص عرض الشرطة ومواطنين للخطر

2021-05-29 / 10:47 صباحًا
Photo of البيضاء .. توقيف أربعيني في حالة تخدير عرقل حركة سير الطرامواي

البيضاء .. توقيف أربعيني في حالة تخدير عرقل حركة…

2021-05-28 / 8:00 مساءً
Photo of فاجعة…عشريني ينهي حياته شنقا بمدينة خريبكة

فاجعة…عشريني ينهي حياته شنقا بمدينة خريبكة

2021-05-28 / 6:41 مساءً
Photo of طنجة.. توقيف شخص وحجز أزيد من 17 ألف قرص مخدر

طنجة.. توقيف شخص وحجز أزيد من 17 ألف قرص…

2021-05-28 / 5:27 مساءً
Photo of العرائش.. الأمن يوقف شقيقين ويحجز 9000 قرص مخدر

العرائش.. الأمن يوقف شقيقين ويحجز 9000 قرص مخدر

2021-05-28 / 10:34 صباحًا
Photo of تارودانت: اعتقال أستاذ تحرش بتلميذات المستوى الأول

تارودانت: اعتقال أستاذ تحرش بتلميذات المستوى الأول

2021-05-27 / 9:22 مساءً
Photo of عون سلطة يرسل زميله الى قسم المستعجلات بطنجة

عون سلطة يرسل زميله الى قسم المستعجلات بطنجة

2021-05-27 / 6:00 مساءً
Photo of البيضاء.. توقيف جزائري متورط ضمن شبكة للترويج الدولي للمخدرات

البيضاء.. توقيف جزائري متورط ضمن شبكة للترويج الدولي للمخدرات

2021-05-27 / 5:20 مساءً

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق