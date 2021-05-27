أمزازي يرفع الحرج عن الشواهد المدرسية والمغادرة بالتعليم الخصوصي

محمد منفلوطي_ هبة بريس

أكد وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي سعيد أمزازي، أن عملية المصادقة من قبل المديريات الاقليمية للتعليم على الشواهد المدرسية وشواهد المغادرة المسلمة من قبل مؤسسات التعليم الخصوصي، قد تم الغاؤها، تسهيلا للاجراءات المسطرية المعمول بها وتوحيدها خدمة للمرتفقين.

وطالب أمزازي في مراسلة وجهها للمسؤولين على القطاع، بالاكتفاء على استخراج هذه الشواهد من منظومة مسار والتأشير عليها من قبل المؤسسة المحتضنة فقط، دون الرجوع إلى المديريات الاقليمية للتعليم من أجل المصادقة النهائية عليها.

قرار مثل هذا، لا محالة سيخلف ارتياحا لدى أولياء وأمور التلاميذ، لاسيما وأنهم كانوا يجدون صعوبة بالغة في عملية المصادقة عبر الانتقال الى مقرات المديريات الاقليمية وما يخلفه ذلك من اكتظاظ على مستويات مقراتها.

ما رأيك؟ المجموع 1 آراء 0 1