“البيجيدي” يصوت ضد مشروع تقنين ” الكيف ” ويستدل بمذكرات ” النمودج التنموي “

هبة بريس ـ الرباط

أعلن فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، اليوم الأربعاء، تصويته ضد مشروع القانون المتعلق بتقنين القنب الهندي، مشيرا إلى المفاسد التي ستنجم عن ذلك، وعلى رأسها شرعنة استهلاك المخدرات، وحذر من أي تفكير في الاقتراب من الاستعمالات الترفيهية للحشيش.

جاء ذلك في المداخلة التي ألقاها باسم “مصباح” الغرفة الأولى النائب البرلماني محمد ادعمار، في جلسة المناقشة والتصويت على هذا المشروع، المنعقدة مساء الأربعاء 26 ماي 2021.

وكشف ادعمار في مداخلته، أن الاستعمالات الطبية للقنب الهندي، محدودة جدا، والمعطيات العلمية بخصوصها ضئيلة، مشيرا إلى أنه من أصل 1500 مقال طبي، فقط 15 دراسة منذ 2014 إلى 2021، استوفت شروط دراسات التجارب السريرية، وأن عدد المشاركين لا يتعدى بعض العشرات، وأن أغلب مشاريع الاستعمالات الطبية في المراحل التجريبية، وأن عدد الأذون الممنوحة للترويج بالسوق محدود جدا، ولم تتعد المرحلتين الأولى أو الثانية.

وذكر ادعمار أن الفريق سبق له أن تقدم بطلبات للقيام بمهمتين استطلاعيتين، لمناطق الشمال، ولمراكز الإدمان، وبطلبات إحالة مشروع القانون المذكور على المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، والمجلس الوطني لحقوق الانسان، دون أن تتم الاستجابة له، ومذكرا كذلك بمطلبه بتوسيع النقاش العمومي حول موضوع تقنين زراعة القنب الهندي.

وأشار الفريق في مداخلته، إلى أن اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي الجديد، أكدت في مذكرات الموضوعات والرهانات والمشاريع التي اقترحتها، معطيات صادمة حول وضعية زراعة القنب الهندي في المغرب واستهلاكه، مما يؤكد جدية مطالب الفريق، بضرورة تعميق النقاش حول هذه النبتة واستعمالاتها، مضيفا أن هذه المذكرات بينت أن 10 بالمائة من تلاميذ الثانويات بالمملكة يستهلكون القنب الهندي كمخدر، وأن معدل انتشار تعاطيه في بلادنا يتراوح بين 4 و5 بالمائة من السكان البالغين أي حوالي 700 ألف مدمن على استعمال هذه النبتة.

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