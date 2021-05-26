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واشنطن تقدم دعما عاجلا لفلسطين بأزيد من 360 مليون دولار

2021-05-26 / 12:55 مساءً
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هبة بريس - وكالات

أعلن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، الأربعاء، تقديم واشنطن دعما “عاجلا” للشعب الفلسطيني بأكثر من 360 مليون دولار.

وقال بلينكن، في تغريدة، إن “واشنطن تعتزم تقديم أكثر من 360 مليون دولار من الدعم العاجل للشعب الفلسطيني”.

وأكد أن بلاده “ستعمل على تحفيز المجتمع الدولي لإتاحة المزيد من المساعدات للجهود الإنسانية والإنمائية” للفلسطينيين.

وفي تغريدة ثانية، توجه بلينكن بالشكر إلى الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي على استضافتهم له خلال زيارته رام الله والقدس لبحث تثبيت الهدنة بين الجانبين.

وقال بلينكن: “شكرا للإسرائيليين والفلسطينيين على استضافتهم لي، ومناقشاتنا البناءة”.

وأضاف أن “الدبلوماسية الأمريكية المكثفة تستمر في بناء مستقبل يتمتع فيه الفلسطينيون والإسرائيليون بمعايير متساوية من الأمن والحرية والازدهار والديمقراطية”

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