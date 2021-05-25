الملك محمد السادس

الملك يستقبل الحكومة اليوم الثلاثاء.. و”المستشارين” يقلص من توقيت جلسة العثماني

2021-05-25 / 1:08 مساءً
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هبة بريس - الرباط

من المنتظر أن يستقبل الملك محمد السادس، بالقصر الملكي بمدينة فاس، اليوم الثلاثاء، رئيس الحكومة وأعضائها وزعماء الأحزاب السياسية ورئيسي مجلس النواب والمستشارين، ورئيس لجنة النموذج التنموي الجديد.

وحسب مصدر مطلع، فسيقدم شكيب بنموسى، رئيس اللجنة، التقرير النهائي للملك حول النموذج التنموي الجديد بعد انقضاء المهلة التي طلبها قبل مدة من عاهل البلاد.

وفي هذا السياق، عقد مجلس المستشارين جلسة مساءلة رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، صباحا انطلاقا من الساعة ال 10:30 ، كما طلب رئيس المجلس حكيم بنشماس من البرلمانيين تقليص مدد مدخلاتهم.

وكشف بنشماس، أن العثماني بدوره سيقلص من مدة مداخلته لإنهاء الجلسة والانصراف لأسباب طارئة.

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تعليق واحد

  1. المغرب يغلي، وهو على فوهة بركان، ولكم في ماوقع في سبتة خير دليل على غليان الشعب
    الفنيدق و كاستييخو والريف باكمله يغلي، قد اعذر من انذر
    ، قوة الضغط تولد الانفجار

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