طقس الثلاثاء .. أجواء مستقرة بمعظم مناطق المملكة

هبة بريس

تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية، بالنسبة ليوم الثلاثاء، أن تنتشر سحب منخفضة فوق السواحل الشمالية خلال الصباح والليل، وستكون مصحوبة بكتل ضبابية محلية، مع نزول بعض القطرات المطرية المحلية بالسواحل الوسطى.

وستكون السماء صافية الى قليلة السحب بمختلف مناطق المملكة، مع تناثر حبات رملية بالجنوب الشرقي وجنوب المنطقة الشرقية .

وستهب الرياح معتدلة الى قوية نوعا ما ، شمالية بالسواحل الجنوبية والوسطى، وشرقية بمنطقة طنجة، وجنوبية بجنوب المنطقة الشرقية والجنوب الشرقي للبلاد. وستهب ضعيفة الى معتدلة شمالية الى أحيانا غربية بباقي المناطق .

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 07 و13 درجة بالمرتفعات، ما بين 19 و24 درجة بالسفوح الجنوبية الشرقية وشرق وجنوب الأقاليم الصحراوية .وستكون ما بين 13 و19 درجة بباقي المناطق.

وستتأرجح درجات الحرارة العليا ما بين 22 و28 درجة بالمرتفعات والسواحل، مابين 28 و34 درجة بكل من المنطقة الشرقية، السايس، اللوكوس، الغرب، السهول الواقعة غرب الأطلس، الشياضمة، سوس وداخل الأقاليم الجنوبية . وستكون ما بين 34 و38 درجة بالجنوب الشرقي وأقصى جنوب البلاد .

وسيكون البحر هادئا إلى قليل الهيجان بالواجهة المتوسطية والبوغاز ، وقليل الهيجان إلى هائج ما بين كاب سبارتيل ومهدية ، وهائجا إلى قوي الهيجان بباقي السواحل .

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