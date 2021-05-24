صورة تعبيرية

بسبب تبولها اللاإرادي.. مصري يقتل ابنته البالغة من العمر سنتين

2021-05-24 / 12:20 مساءً
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هبة بريس - وكالات

أقدم مصري على قتل ابنته البالغة من العمر عامين، بسبب تبولها اللاإرادي، فيما قررت النيابة العامة في جنوب الجيزة إيقافه لمدة 4 أربعة أيام حتى استكمال التحقيقات.

وكانت النيابة العامة بجنوب الجيزة، بعدما اطلعت على تحريات رجال المباحث واستمعت إلى أقوال شهود العيان ووالدة الطفلة المجني عليها، قد أمرت بحبس المتهم، والد الطفلة، 4 أيام على ذمة التحقيقات بعدما وجهت له تهمة القتل المتعمد.

وكشفت التحقيقات أن الواقعة تعود إلى اعتداء الأب على طفلته بالضرب بسلك كهربائي أثناء تواجده معها في المنزل بسبب تبولها لا إراديا، إلا أنها فقدت الوعي أثناء اعتدائه عليها.

وأشارت التحقيقات إلى أن الأب ذهب بطفلته إلى أقرب مستشفى بعدما فقدت وعيها، ظناً منه أنها ما زالت على قيد الحياة، إلا أنه تفاجأ بوفاتها، ليقرر اختلاق كذبة أنها سقطت من “التوك توك”، في محاولة للهروب من جريمته.

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