سلا .. توقيف عشريني ألحق خسائر مادية ب9 سيارات

هبة بريس - سلا

تمكنت عناصر الشرطة بالأمن الإقليمي بمدينة سلا، أمس الخميس، من توقيف شخص يبلغ من العمر 25 سنة، يشتبه في تورطه في قضية تتعلق بالتخدير وإحداث الفوضى بالشارع العام وإلحاق خسائر مادية بممتلكات خاصة وخرق إجراءات حالة الطوارئ الصحية.

وكانت مصالح الشرطة بمدينة سلا قد توصلت بإشعار حول تورط شخص في إحداث الفوضى بالشارع العام وإلحاق خسائر مادية بتسع سيارات كانت مستوقفة بالشارع العام بحي “الملاح الجديد”، قبل أن يسفر التدخل الفوري لعناصر الشرطة عن توقيف المشتبه فيه بعد مرور وقت وجيز من ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية، والذي كان يحمل جروحا على إثر تعرّضه لاعتداء جسدي من طرف أحد الأشخاص.

وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيه الموقوف تحت المراقبة الطبية بالمستشفى المحلي رهن إشارة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات وخلفيات هذه القضية، فيما لازالت الأبحاث والتحريات جارية بغرض توقيف المشتبه فيه الثاني المتورط في تعريض المعني بالأمر للضرب والجرح.

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