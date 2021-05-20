حرض كلبه على شرطي.. الرصاص يلعلع لإيقاف شخص بسلا

هبة بريس - الرباط

اضطر مقدم شرطة يعمل بالأمن الإقليمي في مدينة سلا لاستعمال سلاحه الوظيفي، فجر اليوم الخميس، خلال تدخل أمني لتوقيف شخص من ذوي السوابق القضائية، والذي كان في حالة اندفاع قوية، وعر ض أمن المواطنين وسلامة عناصر الشرطة لتهديد جدي عن طريق تحريض كلب من فصيلة شرسة.

وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أن عناصر الفرقة المتنقلة لشرطة النجدة بسلا كانت قد تدخلت بناء على إشعار عبد الخط الهاتفي 19، من أجل توقيف المشتبه فيه الذي أحدث الفوضى وهدد المواطنين باستعمال السلاح الأبيض بالشارع العام بحي “الانبعاث”، غير أنه واجه عناصر الشرطة بمقاومة عنيفة بعد تحريض كلب تسبب في إصابة موظف شرطة بجروح، وهو ما اضطر هذا الأخير لإطلاق رصاصة من سلاحه الوظيفي أصابت الكلب المذكور.

وأضاف البلاغ أن هذا الاستعمال الاضطراري للسلاح الوظيفي مكن من ضبط المشتبه فيه، البالغ من العمر 28 سنة، وتحييد الخطر الناتج عنه، قبل أن يتم الاحتفاظ به تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات وخلفيات هذه القضية.

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