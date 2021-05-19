ترويج “المخدرات والمؤثرات “يجر شخصا للإعتقال بالدار البيضاء

هبة بريس ـ الدار البيضاء

تمكنت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة الدار البيضاء بناء على معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، زوال اليوم الأربعاء، من حجز 2400 قرص طبي مخدر وتوقيف شخص يشتبه في تورطه في قضية تتعلق بحيازة وترويج المخدرات والمؤثرات العقلية.

وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني، أنه جرى توقيف المشتبه فيه بمنطقة سيدي البرنوصي، مباشرة بعد وصوله على متن سيارة خفيفة إلى مدينة الدار البيضاء، حيث مكنت عملية الجس الوقائي من العثور بحوزته على 960 قرص طبي مخدر.

وأضاف المصدر ذاته أن عملية التفتيش اللاحقة المنجزة بداخل منزل المشتبه فيه بمدينة بوزنيقة أسفرت عن حجز 30 كيلوغراما من مخدر الشيرا و175 غرام من الكوكايين، فضلا عن حجز 1440 قرص إضافي من نفس الأقراص المخدرة ومبلغ مالي قدره 271 ألف و800 درهم يشتبه في كونه من عائدات هذا النشاط الإجرامي.

وخلص البلاغ إلى أنه تم الاحتفاظ بالمشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، وذلك لتحديد باقي الامتدادات المحتملة لهذا النشاط الإجرامي، والكشف عن كافة الأفعال الإجرامية المنسوبة للمعني بالأمر.

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