إطلاق بوابة رسمية تخص قطاع التحكيم
مقر الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم .

جامعة لقجع تُطلق بوابة رسمية تخص قطاع التحكيم

2021-05-19 / 7:51 مساءً
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هبة بريس ـ رياضة

أعلنت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم عن إطلاق بوابة رسمية تخص قطاع التحكيم ،وذلك على مستوى موقعها الرسمي .

وأوضحت الجامعة في بلاغ نشرته اليوم الاربعاء على موقعها الرسمي أن هذه المبادرة تندرج في اطار “انفتاح قطاع التحكيم على محيطه الخارجي من خلال تواصل هادف”.

ويتوخى من هذه البوابة، يضيف المصدر ذاته ، المساهمة في التأطير ونشر الوعي القانوني، وتقريب متصفحها من كل مجالات و اهتمامات هذا القطاع الحيوي ، من معلومات وبيانات و إخباريات، بأبعاد استراتيجية و تشريعية و تقنية، تلبي على حد سواء، حاجيات الممارسين المختصين، و المهتمين بشؤون كرة القدم.

وتحتوي هذه البوابة على مجموعة من الأركان من بينها الإستراتيجية الوطنية في مجال التحكيم ،و القوانين والتشريعات ، والتكوين والتطوير ،وتعيينات الحكام ،و البلاغات والاخباريات ،والتواصل والشراكات ، والمشاريع الاستشرافية.

و يمكن الولوج الى هذه البوابة عبر الرابط التالي https://arbitrage.frmf.ma .

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