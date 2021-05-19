بني ملال.. توقيف طالبين بحوزتهما أجهزة الكترونية تستعمل في الغش بالامتحانات

هبة بريس - الرباط

تمكنت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة بني ملال، من توقيف طالبين يبلغان من العمر 19 و20 سنة، يشتبه في تورطهما في قضية تتعلق بحيازة وترويج أجهزة إلكترونية تستعمل لأغراض الغش في الامتحانات المدرسية.

وقد جرى توقيف المشتبه فيهما بنقطة المراقبة المرورية بمدخل مدينة بني ملال، وهما في حالة تلبس بحيازة سماعتين قابلتين للشحن وخمسة أجهزة لاسلكية مهربة من نوع (VIP PRO) وسماعات دقيقة يشتبه في استخدامها في الغش في الامتحانات المدرسية.

وقد تم إخضاع المشتبه فيهما للبحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، وكذا توقيف جميع المتورطين المفترضين في ارتكاب هذا النشاط الإجرامي.

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