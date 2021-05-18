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“العفو الدولية” تدعو للتحقيق في جرائم إسرائيل ضد الفلسطينيين

2021-05-18 / 8:57 مساءً
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هبةبريس ـ الرباط

دعت منظمة العفو الدولية، الثلاثاء، إلى التحقيق في استهداف إسرائيل عمدا مباني سكنية للمدنيين في قطاع غزة، على أنها جرائم حرب.

وأشار بيان صادر عن المنظمة (غير حكومية، مقرها لندن)، إلى “استشهاد الأطفال والنساء”، وعائلات بكاملها أحيانا، فضلا عن تدمير مبان مدنية بالكامل، إثر قصف من قبل القوات الإسرائيلية.

وأكد البيان ضرورة التحقيق في الهجمات الإسرائيلية، في إطار الجرائم ضد الإنسانية، وجرائم الحرب.

وقال نائب رئيس المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا التابع للمنظمة صالح حجازي، إنه توجد أدلة على تنفيذ إسرائيل 4 عمليات قصف عنيفة في قطاع غزة، دون إنذار مسبق.

ودعا حجازي، وفق البيان نفسه، المحكمة الجنائية الدولية إلى التحقيق في هذه العمليات بـ”السرعة القصوى”.

وأوضح أنه لم يكن في المنطقة أي مقاتلين أو عسكريين لحظة القصف، مضيفا أن استهداف إسرائيل المدنيين وممتلكاتهم والبنية التحتية عمدا، واستخدامها العنف المفرط، يعد بمثابة جرائم حرب.

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