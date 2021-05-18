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بعد سبتة.. المئات من المهاجرين يقتحمون سياج مليلية الحدودي

2021-05-18 / 10:38 صباحًا
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هبة بريس - الرباط

بعد توافد الالاف من المهاجرين السريين على مدينة سبتة المحتلة خلال الساعات الماضية، شهدت مدينة مليلية منذ مساء أمس الاثنين، اقتحام المئات من المهاجرين المنحدرين من دول افريقيا جنوب الصحراء للحدود.

وحسب ما نقلته وسائل اعلام إسبانية، فقد قفز عدد كبير من المهاجرين من جنوب الصحراء على السياج الحدودي بين إسبانيا والمغرب في مليلية المحتلةوتمكنوا من الوصول إلى المدينة هذا الصباح في مجموعات مختلفة.

وحدثت عمليات الدخول غير النظامية هذه منذ الساعة الرابعة والنصف صباح اليوم عبر منطقة السد الجنوبي، الذي شهد دخول مئات المهاجرين الذين رقصوا واحتفلوا بعبورهم للضفة الأخرى قبل نقلهم الى مراكز الرعاية.

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