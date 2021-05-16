“مقاتلات” فوق القانون.. إصابة 9 ركاب في حادثة سير خطيرة بطنجة
هبة بريس- مكتب طنجة
تسببت سيارة لنقل الأشخاص ، اليوم الأحد 16 ماي، في حادثة سير خطيرة أصيب على إثرها 9 ركاب بجروح متفاوتة الخطورة على مستوى طريق لافيراي بمنطقة الشرف حومة الشوك.
وبحسب المعطيات التي حصلت عليها “هبة بريس” فان السرعة المفرطة التي كانت تسير بها سيارة نقل الأشخاص تسببت في اصطدامها بسيارة خفيفة أخرى من نوع “هيونداي” ما أدى الى وقوع اصابات خطيرة في صفوف الركاب الذين نقلوا الى قسم المستعجلات بمستشفى محمد الخامس الجهوي بطنجة.
وعادت ظاهرة النقل السري (الخطافة) لتطفو على السطح من جديد بعد تناسل حوادث السير القاتلة بمدينة طنجة، كما تشكو ساكنة المدينة من سطوة بعض سائقي سيارات نقل العمال الذين أفجعوا عاصمة البوغاز في مناسبات عديدة، وسط تعالي الأصوات المطالبة بإعمال القانون لتقويض ظاهرة النقل السريّ وإنهائه في مدينة طنجة وتوفير نقل آمن وقانوني للسكان.
2 تعليقات
هي مقاتلات والمشرفون عليها مجرمون كثيرا مايعنفون الركاب…وإذا ركبت تصبح مختطفا ليس لظيم اي رأي انما ننتظر ما يمكن أن تسفر عنه الرحلة…المال هدفهم..والسرعة هوايتهم ويحسبونها قوة ورجولة…والنتيجة ضحايا كل مرة ومنهم رجال امن…فهل يتم ايقاف هذه المهزلة بطنجة…
رسالة الى والي الأمن بطنجة سيارات نقل العمال قنابل موقوتة على الطريق وهذا الكلام للتاريخ