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سليمان الريسوني

سجن عين السبع 1 .. سليمان الريسوني رفض الاتصال بعائلته مرتين

2021-05-15 / 6:54 مساءً
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هبة بريس- الرباط

أفادت إدارة السجن المحلي عين السبع 1 بأن السجين (س.ر)، المعتقل بهذه المؤسسة السجنية، هو الذي رفض الاتصال بعائلته مرتين.

وأوضحت المؤسسة السجنية، في بيان توضيحي اليوم السبت، ردا على ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي من طرف زوجة هذا السجين (س.ر)، بخصوص “منعه من التواصل مع عائلته عبر الهاتف من طرف إدارة المؤسسة السجنية”، أنه “خلافا للادعاءات المذكورة، فإن السجين المعني بالأمر هو الذي رفض الاتصال بعائلته مرتين بتاريخ 14 ماي و15 ماي رغم تمكينه من الهاتف الثابت للمؤسسة، دون أن يكون لإدارة المؤسسة أية علاقة بقراره هذا”.

وبخصوص “منع” زوجته من إدخال بعض المواد له في إطار الترخيص الاستثنائي للقفة بمناسبة عيد الفطر، أشار البيان إلى أن “المعنية قامت بالقدوم إلى المؤسسة السجنية خارج التاريخ المحدد لها لتسليم القفة لزوجها السجين، وذلك وفقا للتنظيم المعمول به في هذه المناسبة الدينية، علما أن تلك المواد متوفرة بمتجر المؤسسة ويمكن للمعني بالأمر الاستفادة منها”.

وخلصت إدارة المؤسسة، في بيانها، إلى أنه “يتضح مما سبق أن زوجة السجين المذكور وبعض أفراد عائلته يعمدون للترويج للأكاذيب عبر مواقع التواصل الاجتماعي بغية التدليس ولفت الانتباه، حتى إن كان ذلك عبر تداول معلومات لا أساس لها من الصحة”.

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