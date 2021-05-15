يوسف العمراني

السفير العمراني: الرياضة أداة للتقارب بين الشعوب

2021-05-15 / 4:19 مساءً
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هبة بريس

أكد سفير المغرب في جنوب إفريقيا يوسف العمراني ،اليوم السبت، أن الرياضة بشكل عام وكرة القدم بشكل خاص تلعبان دورا محوريا في إشعاع المملكة المغربية والتقارب بين الشعوب.

وقال العمراني، خلال لقاء بجوهانسبورغ مع الطاقم التقني ولاعبي فريق الرجاء البيضاوي، الذي سيواجه ،غدا الأحد، فريق أورلاندو بايرتس برسم ربع نهاية كأس الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم، إن هذا الفريق العريق لطالما شرف كرة القدم المغربية ونال ألقابا على المستوى القاري.

وفي حديثه عن التاريخ المجيد للفريق الأخضر منذ عهد الأب جيكو ، الذي ترك بصمة لا تمحى على مستوى هوية فريق الرجاء والكرة المغربية بصفة عامة، نوه السفير بالامتداد العربي والإفريقي للفريق الذي يقوده حاليا المدرب التونسي لسعد الشابي.

وأشار العمراني، إلى أن كرة القدم ، على غرار الدبلوماسية، تلعب دورا أساسيا في تعزيز صورة المملكة، كما يبرهن على ذلك “وجود فريق الرجاء الرياضي في جنوب إفريقيا”.

كما اعتبر أن فريق الرجاء شق طريقه إلى المجد في القارة السمراء، بفضل لعبه المتميز ولاعبيه الذين أبانوا دوما على روح التضحية والتفاني والجدية، خاصة في المسابقات الإفريقية.

من جهة أخرى، أكد على أن كرة القدم تحظى بشعبية كبيرة في جنوب إفريقيا وأن الاحترام المتبادل واللعب النزيه يشكلان دائما عاملا في التقارب بين الشعوب.

وتطرق السفير، في هذا السياق، إلى مشروع اتفاقية تعاون بين الفريق الأخضر وفريق أورلاندو بايرتس، هذا الأخير الذي طبع بدوره تاريخ كرة القدم في جنوب إفريقيا.

وكان لسعد الشابي ،مدرب الرجاء الرياضي شدد ،أمس الجمعة، على أن فريقه عاقد العزم على انتزاع نتيجة الفوز من قلب جنوب إفريقيا، مؤكدا أن لاعبيه لن يدخروا جهدا في تحقيق نتيجة الفوز ،و بالتالي العبور الى دور نصف نهاية المسابقة الإفريقية.

ويذكر أن مباراة الذهاب بين الفريقين ستجرى غدا الأحد، على أن يقام لقاء الإياب يوم 23 ماي الجاري .

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