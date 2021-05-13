حادثة سير مروعة تودي بحياة شاب فجر العيد
الصورة تعبيرية

فجر العيد ..مصرع شاب في حادثة سير مروعة بازيلال

2021-05-13 / 11:17 مساءً
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هبة بريس ـ بني ملال

علم ان شابا لقي مصرعه، فجر اليوم الخميس 13 ماي الجاري، في مدينة أزيلال بسبب حادث سير خطير.

وقالت مصادر متطابقة أن حي الزاوية بمدينة أزيلال، شهد في الساعات الأولى من فجر ليلة العيد حادثة سير مروعة راح ضحيتها شاب لقي حتف في الحين.

وأكدت ذات المصادر، على أن صديقه نجا من الحادث بأعجوبة كبيرة بعدما أصيب جروح خطيرة، نتيجة اصطدام السيارة بقوة بعمود إنارة.

وذكرت المصادر نفسها، أن السلطات المختصة نقلت جثة الشاب ضحية الحادث إلى مستودع الأموات، فيما تم نقل صاحبه إلى المستشفى الإقليمى من أجل إسعافه، مشيرة إلى أنه تم فتح تحقيق أولي للكشف عن أسباب الحادث.

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