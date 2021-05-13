لرئيس الجزائري عبد المجيد تبون يهنئ الملك محمد السادس بمناسبة عيد الفطر
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الرئيس الجزائري يهنئ الملك بحلول عيد الفطر

2021-05-13 / 12:18 صباحًا
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هبة بريس ـ الرباط

توصل الملك محمد السادس ببرقية تهنئة من رئيس الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، عبد المجيد تبون، وذلك بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك.

وأعرب الرئيس الجزائري في هذه البرقية للملك محمد السادس عن أحر التهاني، وأصدق التمنيات بموفور الصحة والهناء، داعيا المولى جل وعلا أن يعيد هذه المناسبة الطيبة على الشعب المغربي الشقيق، وعلى الأمتين العربية والإسلامية بوافر الخير واليمن والبركات.

كما تلقى الملك تهاني مماثلة من كل من الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، وملوك، وأمراء الأردن، والبحرين، والإمارات، والسعودية، وفقا لما ذكرته وكالة المغرب العربي للأنباء.

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