شركات طيران أمريكية تعلق رحلاتها إلى إسرائيل
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شركات طيران أمريكية تعلق رحلاتها إلى إسرائيل

2021-05-12 / 8:24 مساءً
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هبة بريس ـ وكالات

الغت بعض شركات الطيران الأمريكية رحلاتها إلى إسرائيل على خلفية التصعيد الأخير بين الإسرائيليين والفلسطينيين.

وقالت شركة “يونايتد إيرلاينز” إنها ألغت الرحلات من شيكاغو ومدينة نيويارك بولاية نيو جيرسي إلى تل أبيب يوم 11 مايو، ومن سان فرنسيسكو ونيوارك إلى تل أبيب يوم 12 مايو.

وأكدت الشركة أنها اتخذت إجراءات تتيح للزبائن التكيف مع التغيرات في جدول الرحلات حتى 26 مايو، وأنها ستواصل مراقبة الأوضاع.

من جهتها، أعلنت “دلتا إيرلاينز” أنها ألغت الرحلات من نيويورك إلى تل أبيب المقررة بين 11 و13 مايو، ولم تحدد بعد موعد استئناف الرحلات.

وتشير معطيات المواقع المتابعة لحركة الطيران العالمية إلى أن شركة “أميركان إيرلاينز” ألغت الرحلات من نيويورك إلى تل أبيب أيضا، لكن الشركة لم تعلق على الموضوع رسميا بعد.

وكانت شركة “إل عال” الإسرائيلية للطيران قد أعلنت في وقت سابق من اليوم الأربعاء، عن استعدادها لتنفيذ رحلات إضافية من أجل “الإبقاء على أجواء إسرائيل مفتوحة”.

ويأتي ذلك بعد أن أغلقت السلطات الإسرائيلية مطار بن غوريون الدولي في تل أبيب لفترة معينة بعد إطلاق صواريخ من قطاع غزة باتجاه تل أبيب، بينما يستمر تبادل الضربات بين الجيش الإسرائيلي وحركة “حماس” في قطاع غزة والمواجهات بين القوات الإسرائيلية والمحتجين الفلسطينيين.

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