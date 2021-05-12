اليويفا يفتح تحقيقًا تأديبيًا مع ريال مدريد وبرشلونة ويوفنتوس

هبة بريس - وكالات

أكد الاتحاد الأوروبي لكرة القدم«يويفا» الأربعاء عن بدء إجراءات تأديبية بحق كل من ريال مدريد وبرشلونة الإسبانيين ويوفنتوس الإيطالي نتيجة عدم انسحاب هذا الثلاثي من مشروع بطولة دوري السوبر الأوروبي المنافس لمسابقة دوري أبطال أوروبا.

وفي إطار تنفيذ التهديدات التي أطلقها رئيسه السلوفيني ألكسندر تشيفيرين الجمعة ضد الأندية الثلاثة المتمردة، قرر «يويفا» تعيين «مفتشين أخلاقيين وتأديبيين» لتولي هذا التحقيق «فيما يتعلق بمشروع ما يسمى ببطولة دوري السوبر الأوروبي» بحسب بيان الاتحاد القاري.

وأضاف الاتحاد الأوروبي لكرة القدم «سيتم الإعلان عن مزيد من المعلومات حول هذا الأمر في الوقت المناسب»، من دون أن يحدد ما هو «الانتهاك المحتمل للإطار القانوني في الاتحاد الأوروبي لكرة القدم» المتهمة به الأندية الثلاثة.

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