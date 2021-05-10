أول تعليق لنتنياهو على الهجمات الصاروخية من غزة على إسرائيل
بيامين نتنياهو

أول تعليق لنتنياهو على الهجمات الصاروخية من غزة على إسرائيل

2021-05-10 / 6:13 مساءً
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هبة بريس ـ وكالات

علق رئيس الوزراء الإسرائيلي على الهجمات الصاروخية التي أطلقت من قطاع غزة باتجاه مدينتي القدس وسديروت، مؤكدا أن “إسرائيل سترد بقوة كبيرة”.

وكتب نتنياهو في تغريدة عبر حسابه على موقع “تويتر”: “تعقيبا على الاعتداءات الصاروخية التي شنتها التنظيمات الإرهابية في قطاع غزة على أراضينا.. إسرائيل سترد بقوة كبيرة. لن نتسامح مع استهداف أراضينا وعاصمتنا ومواطنينا وجنودنا. من يعتدي علينا سيدفع ثمنا باهظا”.

وكانت “كتائب القسام” و”سرايا القدس” أعلنتا عن توجيه ضربات صاروخية نحو مدينتي القدس وسديروت، عقب انتهاء مهلة منحتها الفصائل لإسرائيل لسحب قواتها من المسجد الأقصى.

وبعد إطلاق هذه الصواريخ، فعلت إسرائيل صفارات الإنذار في مدينة القدس، كما تم إلغاء جلسة الكنيست الإسرائيلي ونقل أعضائه إلى منطقة محمية.

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