وزارة أمزازي تطلق برنامج منـح التميز لفائدة الطلبة الأفارقة

هبة بريس - الرباط

أعلنت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي -قطاع التعليم العالي والبحث العلمي-، اليوم الاثنين، عن إطلاق، برنامج منـح التميز لفــائدة الطلبـة الأفارقــة “Moroccan Scholarships for African Youth“، برسم السنة الجامعية 2021-2022.

وحسب بلاغ للوزارة، فيهدف هذا البرنامج، إلى تمكين الجامعات المغربية المحدثة في إطار الشراكة والجامعات الخاصة، على غرار الجامعات العمومية، من المشاركة الفاعلة في المجهود الوطني الرامي إلى تكوين الأطر العليا والنخب لشركاء بلادنا من الدول الإفريقية الشقيقية والصديقة.

ويتضمن العرض، الموضوع رهن إشارة الطلبة الأفارقة، 303 منحة تميز، في 119 مسلكا دراسيا، عبارة عن مقاعد بيداغوجية معفاة بشكل كامل من رسوم التسجيل ورسوم الدراسة بمختلف الأسلاك والتخصصات العلمية، إضافة إلى امتيازات أخرى ذات طابع اجتماعي.

وتشارك في النسخة الأولى من هذا البرنامج الجامعة الأورومتوسطية بفاس (60 منحة)، وجامعة الأخوين بإفران (40 منحة)، والجامعة الدولية لأكادير) يونيفيرسيابول) (38 منحة)، وجامعة محمد السادس متعددة التخصصات ببن جرير (30 منحة)، وجامعة محمد السادس لعلوم الصحة بالدار البيضاء (25 منحة)، وجامعة الزهراوي الدولية لعلوم الصحة بالرباط (20 منحة)، والجامعة الدولية للدار البيضاء (20 منحة)، والجامعة الدولية للرباط (20 منحة)، والجامعة الخاصة لفاس (20 منحة)، والجامعة الخاصة لمراكش (20 منحة)، وجامعة مونديابوليس بالدار البيضاء (10 منح).

ولتيسير مشاركة الطلبة الأفارقة في هذا البرنامج، فقد أحدثت الجامعات المشاركة في هذا الإطار روابط ومنصات رقمية لهذا الغرض تمكنهم من الاطلاع على تفاصيل العرض الخاص بكل جامعة ومن تقديم ترشيحاته.

كما يأتي المشروع “التزاما من وزارة التربية الوطنية بالتوجيهات الملكية السامية التي تحث على تنمية وتنويع مجالات التعاون جنوب-جنوب، خاصة مع الدول الإفريقية، وتنزيلا لمضامين القانون الإطار -1751 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي في شقه الخاص بتعزيز تموقع المغرب كقطب قاري وجهوي وإقليمي في مجال التعليم العالي والبحث العلمي وكذا ترسيخ البعد الإفريقي للمملكة”.

ما رأيك؟ المجموع 1 آراء 1 0