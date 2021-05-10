منتجو ومصدرو الخضر والبذور يستهجنون تصريحات أبو زيد حول “الدلاح”

أحمد وزروتي - هبة بريس

استهجنت الجمعية المغربية للمنتجين والمنتجين المصدرين للفواكه والخضر “أبفيل”، وجمعية شركات انتاج بذور الخضراوات بالمغرب ” أصول”، التصريحات التي أدلى بها النائب البرلماني المقرئ أبوزيد، حين ادعى أن البطيخ الأحمر بمنطقة زاكورة يأتي من بذور معدلة جينيا.

جاء ذلك في بيان توصلت هبة بريس بنسخة منه، حيث شددت الجمعيتان على أن المصرح بتلك المعلومة هو شخص غير متخصص لإبداء الرأي في موضوع البذور واستيرادها، علما أن هذا الباب هو من اختصاص مؤسسات حكومية ، ومنها المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغدائية ONSSA.

وأكد البلاغ، أن عواقب تصريح البرلماني، كانت سلبية حيث أثارت مخاوف المستهلك المغربي والأجنبي أيضا، حيث تأثر الوضع الاقتصادي لصغار الفلاحين بزاكورة.

وشدد البيان على أن البطيخ الأحمر ذو القيمة الغدائية العالية، يتم تصدير كميات مهمة منه إلى الأسواق الاوروبية، لأن المغرب يحترم المعايير الدولية لضمان سلامة المستهلك.

ونفت الجمعيتان هذه الإدعاءات الكاذبة، واعتبرتاها ادعاءات غير مسؤولة، كما تطمئنان جميع المغاربة على أن جميع البذور المستوردة تخضع لعمليات مراقبة صارمة باتباع مساطير محددة، علما أن القانون المغربي يمنع منعا كليا استيراد بذور معدلة جينيا.

ونوهت الجمعيتان “ابفيل” و “أصول” بالتدخل العاجل للمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغدائية، والذي نفى نفيا قاطعا ماجاء في هذه الإدعاءات.

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