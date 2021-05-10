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فلسطين.. حوالي 200 إصابة بمواجهات مع قوات الاحتلال بالمسجد الأقصى

2021-05-10 / 10:06 صباحًا
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هبة بريس - وكالات

أعلن الهلال الأحمر الفلسطيني اليوم الاثنين، عن وقوع 180 إصابة خلال المواجهات بين الفلسطينيين والقوات الإسرائيلية داخل المسجد الأقصى وبالبلدة القديمة، بينها حالة خطرة.

وقال الهلال الأحمر في بيان: “أكثر من 180 إصابة خلال مواجهات مع قوات الاحتلال في المسجد الأقصى ومحيط البلدة القديمة، وهناك أكثر من 80 إصابة تم نقلها إلى مستشفيات: المقاصد والفرنساوي والمستشفى الميداني للهلال الأحمر”.

وأكد الهلال الأحمر أنه حتى اللحظة، هناك إصابة واحدة خطيرة جدا تم إيصالها بجهاز التنفس الاصطناعي.

كما أعلن الهلال الأحمر الفلسطيني عن إصابة عدد من مسعفيه خلال المواجهات.

وتجدد المواجهات اليوم الاثنين داخل المسجد الأقصى بين الفلسطينيين المرابطين داخله والقوات الإسرائيلية، التي استخدمت القنابل المسيلة للدموع والصوتية وأطلقت عيارات مطاطية تجاه الفلسطينيين.

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